"Він зробив багато, але...": відомий доброволець розповів, як у військах сприйняли відставку Залужного

"Є рішення, його потрібно просто виконувати та працювати далі"

На звільнення головкома Залужного та призначення на його посаду Сирського українці в тилу відреагували дуже бурхливо. Але в самому війську все сталося дещо інакше.

Про це засновник Групи "Агротейд", військовий та засновник підрозділу "Хартія" Всеволод Кожемяко розповів в інтерв’ю "Українській правді". Він зазначив, що всі ці "хвилі" з перестановками відбуваються на генеральському рівні, а воїни просто виконують накази.

"У війську люди працюють під наказом. Є головком такий, є рішення верховного головнокомандувача. Він прийняв рішення – його треба виконувати", — каже він і додає, що особисто він поставився рівно до заміни головкома "Я не пов'язую якихось своїх майбутніх планів з особистістю головкома. Тому є рішення, його треба просто виконувати і працювати далі".

Залужного Кожемяко охарактеризував як відкритого та комунікабельного лідера для війська, але зазначив, що "потрібно йти далі".

"Час іде вперед, треба рухатися далі, можливо, за іншим напрямом. Він багато зробив для того, щоб згуртувати український народ навколо війська. Давайте алегорично поясню, щоб було краще зрозуміло. Рідко буває таке, щоб якийсь митець, або людина, яка щось створювала, була актуальна все життя. Це неможливо. Актуальність має певний термін. А час змінився, і змінився характер бойових дій. Проявилися певні наші недоліки, яких ми не помічали раніше через тупість ворога. Зараз вони змінилися. Тому повинні змінитися і ми. Верховний головнокомандувач вирішив відреагувати на зміни – це його право. Ми не можемо не підтримувати це рішення", — сказав військовий.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що військовий пояснив особливості характеру Сирського.