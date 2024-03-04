Отримав 5 пострілів, стрілок був професіоналом: ЗМІ дізналися нові деталі смерті пілота Кузьмінова

Куля пронизала серце хлопця

Медики виявили на тілі російського пілота Максима Кузьмінова, вбитого в Іспанії, сліди від п’яти малокаліберних пострілів. Одна з куль потрапила просто в серце.

Це свідчить про "професіоналізм" убивці. Такі висновки зробили журналісти The Wall Street Journal.

У статті йдеться про те, що 28-річний російський пілот, який перегнав гелікоптер МІ-8 на територію України, отримав п’ять пострілів. Вбивство сталося менш ніж за 500 футів від місцевої поліцейської дільниці.

Поліція відреагувала протягом кількох хвилин після вбивства чоловіка. Але на той час Кузьмінов був уже мертвий. Про це розповіли виданню свідки злочину.

"Коли я зателефонував до екстреної служби, я вже знав, що чоловік мертвий", — розповів керуючий ОСББ, де жив пілот.

За даними The Wall Street Journal, особу підозрюваного ще не встановлено. Але офіційний представник, який здійснює розслідування, сказав, що слідчі вважають, ніби до вбивства пілота причетний Кремль.

Нагадаємо, у лютому в одному з районів курортного муніципалітету Вільяхойоса в іспанській провінції Аліканте вбили 28-річного російського пілота Максима Кузьмінова, який провів із ГУР унікальну спецоперацію під кодовою назвою "Синиця". Вона тривала понад півроку. Пілот вертольота пішов на співпрацю з українськими спецслужбами, і під час рейсу між двома російськими авіабазами змінив курс та приземлився у Харківській області

Раніше "Телеграф" писав, що іспанські ЗМІ показали "фальшивий паспорт" убитого пілота Кузьмінова.

Більше того, що відомо про холоднокровне вбивство російського пілота-перебіжчика, читайте в ексклюзивному матеріалі "Телеграфа" " Біля місця вбивства російського пілота в Іспанії знайшли послання Путіну: фотофакт".