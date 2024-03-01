Під виглядом інструктора стежив на полігонах ЗСУ: мешканець Миколаєва отримав тюремний срок

Він "втемну" використовував українських захисників

Російський агент, який шпигував на полігонах ЗСУ під виглядом інструктора отримав 15 років тюрми. Його судили за двома статтями.

Його затримали ще в лютому 2023 року, а засудили лише зараз. Засуджений чоловік є мешканцем Миколаєва. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Розслідування також встановило, що російський агент був на зв’язку з прокремлівським блогером Сергієм Лебедєвим (відомий під псевдонімом "Лохматий"), який переховується у Донецьку і працює на ФСБ. На нього чоловік з власної ініціативи вийшов через популярний месенджер та запропонував свою допомогу у війні проти України.

"Для збору розвідданих російський агент організовував на військових полігонах навчання з тактичної підготовки місцевих жителів. Аби отримати "потрібну" інформацію, він намагався "втемну" використовувати українських захисників, з якими знайомився під час польових тренувань", — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, під час обшуку в помешканні у чоловіка вилучили вогнепальну зброю та боєприпаси.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

⁠ч. 2 ст.111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

⁠ч. 1 ст. 263 (зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу).

Раніше "Телеграф" писав, що товариш зрадника Киви отримав 15 років тюрми. В СБУ розповіли, що він накоїв.