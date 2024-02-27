Погрожує великий строк: СБУ завершила розслідування про знищення "Мрії" та назвала винних

Слідчі кажуть, що зібрали беззастережні докази

В Україні завершили розслідування щодо факту знищення легендарного літака Ан-225 "Мрія" в аеропорту Гостомель. Вже названо винних.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. Її слідчі кажуть, що зібрали беззастережні докази вини колишніх посадових осіб ДП "Антонов": гендиректора та начальника підрозділу з авіабезпеки. Стверджується, що злочинні дії цих ексчиновників призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому під час боїв за Київ та знищення літака АН-225 "Мрія".

"За даними слідства, напередодні повномасштабного вторгнення рф фігуранти не допустили військовослужбовців Національної гвардії України на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту. Для цього у період січня-лютого 2022 року посадовці розпорядилися заблокувати допуск українських військових на територію об’єкта", — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що фігурантам інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань. За це їм загрожує позбавлення волі строком до 15 років. Наразі фігуранти вже перебувають під вартою.

Нагадаємо, що "Мрію" було знищено на початку повномасштабного вторгнення РФ за допомогою некерованої авіаційної ракети. Цей літак був єдиним у своєму роді. У 2020 році саме він привез в Україну з Китаю перші медзасоби для боротьби з ковідом. У 2021-му, під час святкувань 30-річчя Незалежності України, "Мрія" здійснила символічний проліт над Києвом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про історію української "Мрії"