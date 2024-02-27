Грозит большой срок: СБУ завершила расследование об уничтожении "Мрії" и назвала виновных

Следователи говорят, что собрали безоговорочные доказательства

В Украине завершили расследования по факту уничтожения легендарного самолета Ан-225 "Мрія" в аэропорту Гостомель. Уже названы виновные.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Её следователи говорят, что собрали безоговорочные доказательства вины бывших должностных лиц ГП "Антонов": гендиректора и начальника подразделения по авиабезопасности. Утверждается, что преступные действия данных эксчиновников привели к временному захвату стратегически важного аэродрома во время боев за Киев и уничтожению самолета АН-225 "Мрия".

"По данным следствия, накануне полномасштабного вторжения России фигуранты не допустили военнослужащих Национальной гвардии Украины на территорию Гостомельского аэропорта для подготовки к его защите. Для этого в период января-февраля 2022 должностные лица распорядились заблокировать допуск украинских военных на территорию объекта", — говорится в сообщении.

Сообщается, что фигурантам инкриминируют препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований. За это им грозит лишение свободы на срок до 15 лет. В настоящий момент фигуранты уже находятся под стражей.

Напомним, что "Мрия" была уничтожена в начале полномасштабного вторжения РФ с помощью неуправляемой авиационной ракеты. Этот самолет был единственным в своем роде. В 2020 году именно она привезла в Украину из Китая первые медсредства для борьбы с ковыдом. В 2021-м, во время празднований 30-летия Независимости Украины, "Мрія" совершила символический пролет над Киевом.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал об истории украинской "Мрии