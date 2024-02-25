Потрібна величезна кількість: експерт оцінив, скільки снарядів Україні потрібно на рік війни

Україні потрібно як мінімум 210 тисяч снарядів на місяць

Україна потребує 3,5 – 4 мільйони снарядів усіх калібрів на рік, щоб досягти паритету на фронті з російськими терористами. Така кількість боєприпасів дозволить Збройним силам вдало протидіяти російським можливостям.

Про це сказав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко у коментарі LIGA.net. За його словами, Україні потрібно повернутися хоча б до показника у сім тисяч вистрілів на добу, а бажано й більше.

"Тобто це 210 000 пострілів на місяць, у нас повинно бути в запасі. Якщо ми хочемо вийти на паритет, та навіть в деяких випадках домінування, ми повинні вийти на показник 10 000 пострілів на добу і більше", – зазначив він.

Таким чином, підкреслив Коваленко, для паритету з росіянами Україна повинна отримувати від партнерів щомісяця не менше 300 тисяч боєприпасів чотирьох різних калібрів: 155, 152, 122 та 105 міліметрів. Окрім цього потрібні також 125-мм та 120-мм постріли для танків, снаряди для РСЗВ та багато іншого.

Самостійно Україна виробляє боєприпаси 152, 122 та 120 міліметрів, окрім того, налагоджує виробництво снарядів калібру 155 міліметрів. Проте обсягів снарядного виробництва для виходу на самозабезпечення недостатньо.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки снарядів РФ хоче виготовити за рік. Відомо, що за 2023 рік росіянам вдалося виготовити трохи менш як два мільйони снарядів.

Європейський союз до кінця березня має намір передати Україні 170 тисяч снарядів. На цьому постачання боєприпасів не буде закінчено, обсяги допомоги ЄС має намір збільшувати.