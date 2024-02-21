"Українського" в артилерійських снарядах — лише 20%: нардеп назвав серйозну причину

Багато цих речейв Україні не виробляються за низкою факторів

Військово-промисловий комплекс в Україні продовжує працювати. Однак із виробництвом тих самих артилерійських снарядів є деякі нюанси.

Про це у коментарі "Телеграфу" сказав народний депутат від "Батьківщини", член комітету з національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко. За його словами, в артснарядах "українського" лише 20%.

" Що таке виробництво? Це ливарне виробництво, механічна обробка продукції ливарного виробництва і наповнювачі: вибухівка, порох. Так от перші два процеси у нас роблять. Але це тільки 20% від снаряда. Інші 80% це все ж таки порох, підривники тощо", — пояснив Івченко.

Він додав, що багато цих речей в Україні не виробляються, тому що необхідно інвестувати в ці виробництва та отримувати ліцензії урядів відповідних країн, щоб вони дозволили певним компаніям розмістити виробництво в Україні. Це не легкий процес.

"Це не так просто. Та ж компанія Bell Helicopter йде до американського уряду і просить, чи можуть вони розмістити своє виробництво в Польщі чи Україні. Тому не так легко (навіть якщо корпорація згодна прийти в Україну) пройти цю політичну кон’юнктуру" узгодження та ліцензування", — підсумував депутат.

Повний текст читайте на сайті "Телеграф" у матеріалі: Мобілізація апріорі не є добровільною: нардеп про блокування рахунків, кабінет призовника та виробництво зброї.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні планують звести великий завод