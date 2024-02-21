В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: всі подробиці

В Україні ракетна загроза

Сьогодні, 21 лютого, на території усієї України оголосили повітряну тривогу. У ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ. За її даними, військові фіксують зліт ворожого винищувача МІГ-31К.

"Уся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт двох бортів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижегородської області. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що цей літак є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

12:30 У небі вже 4 МІГи — моніторингові пабліки.

12:25 Зафіксовано зліт ще одного МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижегородської області – ПС ЗСУ.

Для довідки: ракети "Кинджал" є небезпечною зброєю, адже рухаються з гіперзвуковою швидкістю, яка більша за швидкість звуку в 10 разів, і ще легко маневрують у повітрі. Докладніше про те, чим відома хвалена російська ракета "Кинджал" ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа" під назвою "Незбивна" гіперзвукова ракета "Кинджал": чому про неї багато говорять і що вона може".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що На Харківщині ворожий дрон потрапив у цивільний автомобіль.