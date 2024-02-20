На Харківщині ворожий дрон поцілив у цивільну автівку: є загиблі і поранена жінка

Росіяни продовжують тероризувати мирне населення України

У вівторок, 20 лютого, в селі Петропавлівка Куп‘янського району Харківської області в цивільну автівку влучив ворожий дрон-камікадзе. Подія сталася близько 16:50

Про це у своєму Telegram повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, в автівці знаходились троє людей.

Синєгубов повідомив, що 38-річний цивільний водій та 50-річний цивільний чоловік загинули на місці. 48-річна дружина останнього з пораненнями доставлена в медичний заклад.

Голова Харківської ОВА зазначив, що усі троє — робітники місцевої ферми. Вони поверталися додому після роботи.

Петропавлівка на мапі

Нагадаємо, 1 січня російські війська цілеспрямовано запустили безпілотник по мирних мешканцях міста Берислава Херсонської області. Внаслідок атаки постраждало подружжя.