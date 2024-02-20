На Харьковщине вражеский дрон попал в гражданский автомобиль: есть погибшие и ранена женщина

Россияне продолжают терроризировать мирное население Украины

Во вторник, 20 февраля, в селе Петропавловка Купянского района Харьковской области в гражданский автомобиль попал вражеский дрон-камикадзе. Событие произошло около 16:50

Об этом в своем Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, в автомобиле находились три человека.

Синегубов сообщил, что 38-летний гражданский водитель и 50-летний гражданский мужчина погибли на месте. 48-летняя жена последнего с ранениями доставлена в медицинское учреждение.

Глава Харьковской ОВА отметил, что все трое — работники местной фермы. Они возвращались домой после работы.

Петропавловка на карте

Напомним, 1 января российские военные целенаправленно запустили беспилотник по мирным жителям Берислава Херсонской области. В результате атаки пострадали супруги.