"У кожного свій мінімум": Шойгу наговорив Путіну маячні про втрати в Авдіївці, сміються навіть росіяни
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Слова Шойгу виглядають як абсолютна маячня
Глава Міноборони РФ зробив абсурдну заяву після захоплення Авдіївки. З нього глузують навіть самі росіяни.
Як передає роспропаганда, міністр оборони РФ Сергій Шойгу, доповідаючи Путіну про захоплення Авдіївки, заявив, що генштабу вдалося провести операцію "з мінімальними втратами". Мовляв, операція з окупації міста "увійде до підручників Міноборони ".
"Генштабу вдалося провести операцію по захопленню Авдіївки за мінімальних втрат", — заявив Шойгу на зустрічі з Путіним.
Тут варто зазначити, що активна фаза російського наступу на Авдіївку розпочалася ще 10 жовтня 2023 року і за даними ЗСУ за ці місяці РФ втратила:
- 47 186 осіб (убитими та пораненими);
- 364 танки;
- 248 артсисем;
- 748 бронемашин;
- 5 літаків.
За даними розвідки США, з жовтня по грудень втрати російської армії на напрямку Авдіївка — Новопавлівка становили близько 13 тисяч людей убитими та пораненими.
Американський журнал Forbes, посилаючись на дані лише з відкритих джерел (відео, дані OSINT-аналітиків), нарахував на початку лютого 214 знищених російських танків. У матеріалі повідомлялося, що втрати України в боях за Авдіївку у 12 разів менші, ніж у РФ.
Знаючи все вищезгадане слово Шойгу виглядають як абсолютна маячня і в мережі за це його вже підняли на сміх. Деякі росіяни іронічно зазначають, що кожен має свій "мінімум".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про історію оборони стратегічного міста на Донбасі.