"У кожного свій мінімум": Шойгу наговорив Путіну маячні про втрати в Авдіївці, сміються навіть росіяни

Слова Шойгу виглядають як абсолютна маячня

Глава Міноборони РФ зробив абсурдну заяву після захоплення Авдіївки. З нього глузують навіть самі росіяни.

Як передає роспропаганда, міністр оборони РФ Сергій Шойгу, доповідаючи Путіну про захоплення Авдіївки, заявив, що генштабу вдалося провести операцію "з мінімальними втратами". Мовляв, операція з окупації міста "увійде до підручників Міноборони ".

"Генштабу вдалося провести операцію по захопленню Авдіївки за мінімальних втрат", — заявив Шойгу на зустрічі з Путіним.

Тут варто зазначити, що активна фаза російського наступу на Авдіївку розпочалася ще 10 жовтня 2023 року і за даними ЗСУ за ці місяці РФ втратила:

47 186 осіб (убитими та пораненими);

364 танки;

248 артсисем;

748 бронемашин;

5 літаків.

За даними розвідки США, з жовтня по грудень втрати російської армії на напрямку Авдіївка — Новопавлівка становили близько 13 тисяч людей убитими та пораненими.

Американський журнал Forbes, посилаючись на дані лише з відкритих джерел (відео, дані OSINT-аналітиків), нарахував на початку лютого 214 знищених російських танків. У матеріалі повідомлялося, що втрати України в боях за Авдіївку у 12 разів менші, ніж у РФ.

Знаючи все вищезгадане слово Шойгу виглядають як абсолютна маячня і в мережі за це його вже підняли на сміх. Деякі росіяни іронічно зазначають, що кожен має свій "мінімум".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про історію оборони стратегічного міста на Донбасі.