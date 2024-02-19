Росіяни знайшли "натівців" в Авдіївці: чим "доводять"

Цих солдатів нібито "кинула Україна"

Російські пропагандисти розповсюджують інформацію про "американські та польські шеврони" на тілах захисників України, які окупанти нібито виявили під час захоплення Авдіївки. Хоча росіяни не пояснюють те, до чого вони роблять ці заяви, очевидно, що дана інформація має закріпити в умах z-патріотів наратив про війну всього НАТО проти РФ.

Дані повідомлення росЗМІ публікують із посиланням на радника псевдоголови бойовиків "ДНР" Ігоря Кімаковського. Він каже, що цих солдатів нібито покинула Україна.

"Зачистка" Авдіївки відкрила чимало цікавих нюансів. У цьому випадку йдеться про покинуті збройними формуваннями України тіла, на формі яких красуються американські та польські шеврони", — сказав Кімаковський.

Тут варто відзначити, що окупанти не підкріплюють свої слова доказами. А також не уточнюють імена загиблих. Однак важливо нагадати, що за Україну справді воюють добровольці з різних країн світу, у тому числі з Польщі і США, які нерідко вішають на свою форму шеврони власної держави, проте це аж ніяк не говорить про їхню приналежність до офіційних ЗС тих чи інших країн.

Більше того, нерідко навіть українські військові вішають на свою форму прапори різних країн, наприклад, в якості подяки за допомогу та підтримку. У мережі можна знайти багато фотографій українців з американськими прапорами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що заради фейків про Авдіївку ворожі хакери "вдарили" українські ЗМІ. Постраждав і "Телеграф".