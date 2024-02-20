Росіяни знову розстріляли українських військових: злочин потрапив на відео

Аналітики ідентифікували місце злочину

Російські окупанти продовжують відкрито порушувати правила і звичаї ведення бойових дій. Окупанти знову розстріляли українських бійців.

Про це повідомили аналітики Deep State. Зазначається, що злочин було скоєно біля Роботиного Запорізької області.

У Deep State зазначили, що, за даними суміжних підрозділів, 18 лютого окупанти наступали на село з півдня і захопили частину великого опорного пункту. На цій позиції залишилося троє бійців 3-ї БрОП "Спартан".

"Противник вчергове нехтуючи правилами і звичаями війни, взявши в полон розстріляв наших бійців. Кадри вже з'явилися в мережі", — сказано в повідомленні.

Відео містить жорстокі кадри, тому "Телеграф" його публікувати не буде. Однак охочі можуть переглянути його на каналі Deep State за цим посиланням.

Нагадаємо, окупанти розстріляли 6 полонених українських військових, які залишились в Авдіївці на позиції Музей ("Зеніт") після відходу української армії. 16 лютого з'явилося відео із захопленої позиції, на якому окупанти показали тіла розстріляних українських воїнів.

Крім того, 18 лютого неподалік села Веселе (Бахмутський район) росіяни впритул розстріляли двох полонених українців. Пресслужба Сухопутних військ ЗСУ оприлюднила кадри страти у своєму Telegram-каналі.