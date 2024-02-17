Купуйте українське: Мінстратегпром порадив НАТО, де взяти обіцяний мільйон дронів

Українські виробники опанували виготовлення усього спектру дронів – від крихітних до великих

Країни НАТО пообіцяли Україні надати мільйон безпілотників. Вони могли б закупити їх в українських виробників, що принесе користь як Україні та її оборонній промисловості, так і членам Північноатлантичного Альянсу.

Про це написав міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. Він зазначив, що Україна вдячна за підтримку НАТО та готовність передати таку кількість безпілотників.

"Сьогодні на Мюнхенській безпековій конференції від імені всієї української оборонки закликав НАТО закупити цей мільйон дронів у українських виробників", – написав Камишін.

Він нагадав, що українські виробники опанували виготовлення усього спектру дронів – від крихітних до великих. В України є усі технології та можливості для того, щоб створити мільйон БПЛА за замовленням НАТО.

"Ми можемо робити як дешеві FPV-дрони — так і речі, що летять понад 1000 км, а ще наземні та морські. Бойові та евакуаційні, розвідувальні та ударні. Ефективність наших дронів доведена на фронті, а їхня вартість максимально конкурентна… Замовити мільйон дронів в Україні — найкращий спосіб зробити більше росіян хорошими", – додав міністр.

Нагадаємо, раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин підтвердив, що у 2024 році в Україні виготовлять понад мільйон безпілотників різних видів, як раніше обіцяв президент Володимир Зеленський під час великої пресконференції.

Проте згодом військові експерти вказали на важливу проблему. Україна справді зможе зробити таку кількість дронів, але щоб отримати перевагу над ворогом, потрібно ще більше. Наразі спостерігається гострий дефіцит безпілотників в українській армії.

Раніше "Телеграф" писав, що зібрати дрон для ЗСУ може кожен, не виходячи з дому. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про проєкт, який навчає звичайних українців робити безпілотники. Навчання безплатне, проходить онлайн.