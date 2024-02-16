"Цього не станеться": Буданов пояснив, чому дрони не принесуть вирішальної переваги у війні

Безпілотники відіграють важливу роль у війні з РФ

Україна та Росія вже не перший рік використовують у бойових діях безпілотники. Проте вони не зможуть принести вирішальної переваги жодній зі сторін.

Таку думку в інтерв’ю французькому виданню Liberation висловив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. За його словами, безпілотники не можуть повністю замінити на полі бою людей.

"Безпілотники використовуються на повну потужність обома сторонами вже не перший рік. Але поки що безпілотники не принесли вирішальної переваги жодній зі сторін, і цього не станеться. І чому ж? Тому що, як і в середньовіччі, поки людина не піде пішки, щоб встановити прапор у ворожий окоп, можна запустити над ним мільйон дронів, і ніхто не забере його назад", — підкреслив Буданов.

Нагадаємо, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин підтвердив, що у 2024 році в Україні виготовлять понад мільйон безпілотників різних видів, як раніше обіцяв президент Володимир Зеленський під час великої пресконференції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що країни НАТО надали зобов’язання поставити у 2024 році Збройним силам Україні один мільйон дронів. Відповідне рішення було прийнято під час зустрічі міністрів оборони держав-членів НАТО у Брюсселі. "Коаліцію дронів" очолять Британія та Латвія.