Мільйон, але не снарядів — у НАТО зобов'язались передати Україні важливе озброєння

Сили оборони потребують сотні тисяч безпілотників

Країни НАТО надали зобов’язання поставити у 2024 році Збройним силам Україні один мільйон дронів. Відповідне рішення було прийнято під час зустрічі міністрів оборони держав-членів НАТО у Брюсселі

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише "Європейської правди". Він зазначив, що це рішення також було ухвалене у форматі Ради Україна-НАТО.

Генсек НАТО повідомив про першу домовленість "коаліції дронів", яку очолять Британія та Латвія. За його словами, група членів НАТО виступили з метою постачання Україні одного мільйона дронів.

"Група союзників об'єднується з метою постачання мільйона безпілотників для України. 20 союзників по НАТО також домовилися про створення коаліції з розмінування. Все це допоможе врятувати життя українців", — заявив він

Генеральний секретар НАТО також наголосив, що Альянс є практично ексклюзивним постачальником військової допомоги Україні. Столтенберг зазначив, що разом члени НАТО забезпечують понад 99% військової допомоги.

При цьому Столтенберг підкреслив, що часто – як і у випадку з дронами – лідерство у постачанні допомоги беруть на себе не США, а європейські члени, що є також відповіддю на занепокоєння у Вашингтоні щодо недостатнього фінансування оборонних витрат з боку європейських держав.

Нагадаємо, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин підтвердив, що у 2024 році в Україні виготовлять понад мільйон безпілотників різних видів, як раніше обіцяв президент Володимир Зеленський під час великої пресконференції.