У НАТО вирішили створити спільну з Україною структуру: Столтенберг повідомив деталі

У її створенні зацікавлені обидві сторони

У НАТО вирішили створити нову структуру, що забезпечить тіснішу взаємодію Збройних сил України з Альянсом. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Ради Україна-НАТО у четвер, 15 лютого.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише "Європейська правда". Рішення було узгоджене наперед і підтримане усіма учасниками.

Столтенберг зазначив, що ухвалено рішення створити центр спільного аналізу, освіти та навчань. Він зазначив, що він буде розташовуватися у польському Бидгощі. Генсек НАТО підкреслив, що цей спільний центр потрібен не лише Україні, а й самому Альянсу.

"Цей центр дозволить Україні ділитися досвідом, який вона здобула під час російської-української війни. Він створить структуру, що дасть можливість ЗСУ навчатися та тренуватися рука об руку з натівськими партнерами", – розповів Столтенберг.

Водночас він не став повідомляти деталей щодо очікуваної роботи центру. Генсек НАТО підкреслив, що робота центру полегшить можливості "ділитися досвідом".

Як відомо, у Бидгощі вже зараз дії загальновидовий центр бойової підготовки Об’єднаних збройних сил НАТО. Новий центр, вірогідно, діятиме в рамках цієї структури.

Нагадаємо, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг прокоментував останні успіхи Сил оборони України в морі, включаючи потоплення російського корабля "Цезар Куніков". Він назвав це великою перемогою, яка компенсує невдалий контрнаступ.