Не такий вже й гегемон? Скільки насправді снарядів можуть виробляти США та на що сподіватися ЗСУ

США планують нарощувати виробництво, але у РФ вже зробили це

Україна має проблеми на полі бою через затримки з військовою допомогою, а перебої з поставками невдовзі можуть стати дуже помітними. Американські чиновники та військові експерти вважають, що через дефіцит снарядів вже з березня ЗСУ буде складніше вести бої. У той же час ЄС обіцяє мільйон боєприпасів для України у 2024 році, але Європа є не єдиним виробником цієї дефіцитної зброї.

"Телеграф" вирішив розібратися в тому, які зараз справи з виробництвом 155-мм боєприпасів у США. І тут з’ясувалося найдивовижніше: незважаючи на багато років поширені меседжі російської пропаганди про "мілітаризацію" США та загрозу миру з їхнього боку, довоєнний випуск 155 мм снарядів там становив лише 14 тисяч снарядів на місяць. Такі дані наводить у своїй "Стратегії перемоги України у війні з Росією" міністерство оборони Естонії.

Згідно з цим документом, протягом 2023 року ВПК США подвоїв виробництво 155 мм снарядів, і зараз воно сягає 28 тисяч одиниць. У планах збільшення цього виробництва до 100 тисяч на місяць, але очікувати цього варто лише до кінця 2025 року.

19 січня в ході прес-конференції в Таллінні комісар Євросоюзу з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що в 2024 році ЄС зможе виробити для передачі Україні 1,3 млн снарядів.

Виходячи з усього вищесказаного, якщо до очікуваних 1,3 млн снарядів від ЄС додати те, що зможуть зробити США у 2024-му, ЗСУ можуть сподіватися отримати до 2 млн штук, а у 2025-му йтиметься вже мінімум про 2,5 млн. одиниць з урахуванням річного виробництва в 1,2 млн. у США. Для порівняння, виробництво снарядів у РФ до 2022 року оцінювалося приблизно в 1,5 млн снарядів, але тепер явно зросло, ймовірно, до 2 млн одиниць. Тобто окупанти вже виробляють приблизно стільки, скільки США та ЄС можуть поставити в Україну цього року. Зокрема, російський "Державний науково-дослідний інститут машинобудування ім. В.В. Бахірєва" (Дзержинськ, Нижньогородська обл.) планує виготовити 1 млн боєприпасів.

Тим не менш, у США розширюється виробництво, на початку 2023 року Пентагон заклав 1,5 млрд доларів у військовий бюджет на розширення виробництва снарядів та закупівлю готових боєприпасів у Канаді. Але все це займе час. Так, найбільший у США завод із виробництва гільз для снарядів 155 мм у Скрентоні (Пенсільванія), може виробляти на місяць 11 тисяч таких заготовок, а протягом 5 років виробництво снарядів та гільз хочуть наростити у шість разів.

Більше про те, що ж відбувається з виробництвом 155 мм снарядів для України, ви можете дізнатися у повній версії матеріалі "Телеграфа" під назвою "Де снаряди? Скільки часу та грошей потрібно щоб прибрати дефіцит боєприпасів для ЗСУ".