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"Це єдине правильне рішення": Зеленський закликав ЄС припинити експорт снарядів до третіх країн

Автор
Андрій Мулько Андрій Мулько
Дата публікації
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Автор
Володимир Зеленський та Жозеп Боррель Новина оновлена 07 лютого 2024, 20:26
Володимир Зеленський та Жозеп Боррель. Фото president.gov.ua

Раніше передати Україні 1 мільйон снарядів планували до березня 2024 року

Україна повинна стати пріоритетним напрямом експорту артилерійських боєприпасів з Європейського Союзу. Держави – члени ЄС мають збільшити кількість замовлень і контрактів на їх виробництво.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з високим представником Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем, який у середу, 7 лютого, перебуває з візитом у нашій країні, повідомляє пресслужба глави Української держави. Він також подякував віцепрезиденту Європейської комісії за незмінну підтримку України з боку ЄС в протистоянні російській агресії.

"Європейський Союз має припинити експорт артилерійських боєприпасів до третіх країн ЄС – це єдине можливе правильне рішення за сучасних безпекових викликів", — підкреслив Зеленський.

Також зазначається, що співрозмовники приділили ключову увагу співпраці України та ЄС у безпековій сфері. Зокрема першочерговим потребам українських Сил оборони та важливості прискорення реалізації плану ЄС щодо постачання в Україну 1 мільйона артилерійських боєприпасів.

Зі свого боку Високий представник ЄС запевнив, що до кінця поточного року в Україну буде доправлено 1 мільйон артилерійських боєприпасів. Він також відзначив важливість продовження фінансової підтримки України з боку Європейського Союзу.

Нагадаємо, Жозеп Боррель під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем заявив, що до кінця 2024 року Європейський Союз планує надати Україні 1,155 мільйона боєприпасів. За його словами наразі оборонно-промисловий комплекс ЄС продовжує зростати та розвиватися.

Водночас Боррель під час візиту до Польщі та зустрічі з главою МЗС країни Радославом Сікорським заявив, що ЄС не встигає виконати свої ж плани щодо постачання снарядів в Україну не через відсутність можливостей їх виробляти, а через експорт до інших країн.

Євросоюз ще у березні 2023 року погодив історичну угоду щодо закупівлі снарядів для України. Тоді держави погодили передачу мільйона артилерійських снарядів калібром 155 міліметрів Україні. Але вже в листопаді ЄС поінформував членів, що навряд чи зможе передати Україні обіцяний 1 млн артснарядів. Цей план мали виконати до березня 2024 року.

Теги:
#ЄС #Снаряди #Володимир Зеленський #Жозеп Боррель