"Это единственное правильное решение": Зеленский призвал ЕС прекратить экспорт снарядов в третьи страны

Ранее передать Украине 1 миллион снарядов планировалось к марту 2024 года.

Украина должна стать приоритетным направлением экспорта артиллерийских боеприпасов из Европейского Союза. Государства — члены ЕС должны увеличить количество заказов и контрактов на их производство.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, который в среду, 7 февраля, находится с визитом в нашей стране, сообщает пресс-служба главы Украинского государства. Он также поблагодарил вице-президента Европейской комиссии за неизменную поддержку Украины со стороны ЕС в противостоянии российской агрессии.

"Европейский Союз должен прекратить экспорт артиллерийских боеприпасов в третьи страны ЕС – это единственно возможное правильное решение при современных вызовах безопасности", — подчеркнул Зеленский.

Также отмечается, что собеседники уделили ключевое внимание сотрудничеству Украины и ЕС в сфере безопасности. В частности, первоочередным потребностям украинских Сил обороны и важности ускорения реализации плана ЕС по поставке в Украину 1 миллиона артиллерийских боеприпасов.

Со своей стороны Высокий представитель ЕС заверил, что до конца текущего года в Украину будет доставлен 1 миллион артиллерийских боеприпасов. Он отметил важность продолжения финансовой поддержки Украины со стороны Европейского Союза.

Напомним, Жозеп Боррель на совместном брифинге с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем заявил, что до конца 2024 года Европейский Союз планирует предоставить Украине 1,155 миллиона боеприпасов. По его словам, сейчас оборонно-промышленный комплекс ЕС продолжает расти и развиваться.

В то же время Боррель во время визита в Польшу и встречи с главой МИД страны Радославом Сикорским заявил, что ЕС не успевает выполнить свои же планы по поставкам снарядов в Украину не из-за отсутствия возможностей их производить, а из-за экспорта в другие страны.

Евросоюз еще в марте 2023 года согласовал историческое соглашение о закупке снарядов для Украины. Тогда государства согласовали передачу миллиона артиллерийских снарядов калибрп 155 миллиметров Украине. Но уже в ноябре ЕС проинформировал членов, что вряд ли сможет передать Украине обещанный 1 млн артснарядов. Этот план должны были выполнить до марта 2024 года.