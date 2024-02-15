Мільйон снарядів для України – місія нездійсненна? Що не так у союзників

Програма оцінювалася у 2 млрд євро

Дефіцит снарядів для ЗСУ давно усвідомлювався військово-політичним керівництвом України та країн-членів міжнародної коаліції з надання допомоги Києву таким, що вимагає термінових рішень. Питання постачання артилерійських снарядів було визнано навесні 2023 року, коли з ініціативи Естонії було затверджено план з виробництва та передачі Україні протягом 12 місяців 1 млн снарядів. Однак до цього часу Україна не отримала зброї.

"Телеграф" розповідає, чи справді мільйон снарядів для України — місія нездійсненна.

Як відомо, 20 березня 2023 року Рада ЄС погодила виділення 500 млн євро на розширення виробництва, щоб протягом року виробити та передати Україні 1 млн снарядів (в середньому 80 тисяч на місяць). Загалом програма оцінювалася у 2 млрд євро.

На якій стадії знаходиться виконання цього плану, за місяць до закінчення терміну його дії достеменно невідомо. Але у серпні 2023-го ЗМІ повідомляли про передачу 224 тисяч снарядів або 25% за 4,5 місяці, тобто вже тоді намітилося відставання від графіка, адже мали бути передані не менше 350 тисяч боєприпасів.

На початку грудня Reuters повідомляв про постачання в Україну 480 тисяч снарядів із 650 тисяч запланованих на вісім місяців, тобто, на третину менше. За таких темпів ЗСУ отримають до 20 березня лише 700-750 тисяч снарядів, або не більше 75% запланованих обсягів.

Раніше "Телеграф" писав, що Київ зможе отримати лише 600 тисяч. Очікується, що частина снарядів прибуде в Україну до терміну, що був погоджений раніше, — 1 березня 2024 року. Відтак деякі країни, включно з Чехією, запропонували закупити ці снаряди в інших країнах за межами ЄС.