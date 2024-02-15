Миллион снарядов для Украины – миссия невыполнима? Что не так у союзников

Программа оценивалась в 2 млрд. евро

Дефицит снарядов для ВСУ давно осознавался военно-политическим руководством Украины и стран-членов международной коалиции по оказанию помощи Киеву требующим срочных решений. Вопрос поставки артиллерийских снарядов был признан весной 2023 года, когда по инициативе Эстонии был утвержден план по производству и передаче Украине в течение 12 месяцев 1 млн снарядов. Однако до этого времени Украина не получила оружие.

"Телеграф" рассказывает, действительно ли миллион снарядов для Украины — миссия невыполнима.

Как известно, 20 марта 2023 года Совет ЕС согласовал выделение 500 млн евро на расширение производства, чтобы в течение года произвести и передать Украине 1 млн снарядов (в среднем 80 тысяч в месяц). В общей сложности программа оценивалась в 2 млрд евро.

На какой стадии находится выполнение этого плана, за месяц до истечения срока его действия неизвестно. Но в августе 2023 года СМИ сообщали о передаче 224 тысяч снарядов или 25% за 4,5 месяца, то есть уже тогда наметилось отставание от графика, ведь должны были быть переданы не менее 350 тысяч боеприпасов.

В начале декабря Reuters сообщал о поставках в Украину 480 тысяч снарядов из 650 тысяч запланированных на восемь месяцев, то есть на треть меньше. При таких темпах ВСУ получат до 20 марта только 700-750 тысяч снарядов или не более 75% запланированных объемов.

Ранее "Телеграф" писал, что Киев сможет получить всего 600 тысяч. Ожидается, что часть снарядов прибудет в Украину к согласованному ранее сроку — 1 марта 2024 года. Следовательно, некоторые страны, включая Чехию, предложили закупить эти снаряды в других странах за пределами ЕС.