Після ракетного удару в Україні нова повітряна тривога: подробиці
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В Україні ракетна небезпека
Сьогодні, 15 лютого, після масштабної нічної атаки РФ на території всієї України знову оголошено повітряну тривогу. У ЗСУ попереджають про ракетну небезпеку.
Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ. За її даними, військові фіксують зліт ворожого винищувача МІГ-31К.
"Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижегородської області. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", — йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що цей літак є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".
11:22 Загроза балістики для Харкова та області (Чугуїв) – моніторингові пабліки.
11:21 Загроза балістики з Бєлгородської області – ПС ЗСУ.
11:18 Ракета в напрямку Дніпра — ПС ЗСУ.
Для довідки: ракети "Кинджал" є небезпечною зброєю, адже рухаються з гіперзвуковою швидкістю, яка більша за швидкість звуку в 10 разів, і ще легко маневрують у повітрі. Докладніше про те, чим відома хвалена російська ракета "Кинджал" ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа" під назвою "Незбивна" гіперзвукова ракета "Кинджал": чому про неї багато говорять і що вона може".
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що відомо про наслідки ракетних обстрілів України.