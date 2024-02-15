Після ракетного удару в Україні нова повітряна тривога: подробиці

В Україні ракетна небезпека

Сьогодні, 15 лютого, після масштабної нічної атаки РФ на території всієї України знову оголошено повітряну тривогу. У ЗСУ попереджають про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ. За її даними, військові фіксують зліт ворожого винищувача МІГ-31К.

"Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижегородської області. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що цей літак є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

11:22 Загроза балістики для Харкова та області (Чугуїв) – моніторингові пабліки.

11:21 Загроза балістики з Бєлгородської області – ПС ЗСУ.

11:18 Ракета в напрямку Дніпра — ПС ЗСУ.

Для довідки: ракети "Кинджал" є небезпечною зброєю, адже рухаються з гіперзвуковою швидкістю, яка більша за швидкість звуку в 10 разів, і ще легко маневрують у повітрі. Докладніше про те, чим відома хвалена російська ракета "Кинджал" ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа" під назвою "Незбивна" гіперзвукова ракета "Кинджал": чому про неї багато говорять і що вона може".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що відомо про наслідки ракетних обстрілів України.