Можуть бути залучені не тільки на фронт: в Мін'юсті прокоментували ідею мобілізації засуджених

Особи з судимістю можуть бути залучені не лише на фронт

Нещодавно Міністерство юстиції України запропонувало мобілізувати ув’язнених, не питаючи їх схвалення. Вже зараз у відомстві розповіли, як вони можуть бути корисні на фронті.

Як повідомив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі "Радіо Свобода", на перших етапах війни відбулося помилування понад 300 засуджених. Вони вже приєдналися до лав ЗСУ.

Крім того, в Україні тисячі громадян із судимістю виявили бажання бути в ЗСУ. Серед них є і ті, хто отримав максимальне покарання – довічне ув'язнення за вчинення злочинів. Водночас, є щонайменше 50 тисяч осіб, які через погашену судимість не перебувають на обліку ТЦК і СП.

"Такі громадяни, як це не дивно, чомусь не підлягають військовому обліку. І йдеться про десятки тисяч, щонайменше 50 тисяч громадян, які якимось чином уникають мобілізації, не підпадають під радари ТЦК, через те, що вони колись там вчинили злочин", – зазначив Малюська.

Що стосується засуджених у випадку їх мобілізації, то держава безумовно передбачає ризики. Для цього у Міністерстві юстиції готові проводити аналіз і ділитися його результатом з територіальними центрами комплектування і судом. Проте, для того щоб мобілізувати осіб із судимістю в тих, хто досі відбуває покарання, необхідні зміни у законодавстві.

"Справа в тому, що в нас є ціла система аналізу ризиків наших клієнтів, тих, хто перебуває у в’язниці або поза нею. І ця система аналізу ризиків, вона дозволяє досить ефективно передбачати, наскільки суспільно небезпечною є та чи інша особа. Такий ризик – того, наскільки особа ризикована – ми згодні і будемо ділитися із ТЦК, із судом. Справа в тому, що ті, хто у в’язниці, наш механізм не передбачає, що, наприклад, ТЦК скаже: "о, ти корупціонер, виходь на волю, ми тебе забираємо". Ні. Стосовно тих, хто перебуває у в’язниці – ми передбачаємо, просимо депутатів підтримати ініціативу, щоб це був складніший механізм, де був би задіяний і суд, і прокурор, і ми дали оцінку, чи можна таку людину відпустити на вимогу ТЦК, щоб вона йшла воювати", – пояснив Денис Малюська.

Він додав, що особи, які мають судимість можуть бути залучені не лише на фронт, де відбуваються бойові дії, але й до інших робіт, які необхідні у ЗСУ. Наприклад, копати лопатами. Міністр зазначив, що участь у бойових діях або виконання інших робіт залежатимуть від того, за якою статтею засуджена людина.

"У всякому випадку, наші воїни ж не тільки стріляють з автомата чи кулемета, вони й копають. Не хочете давати їм автомат чи кулемет, дайте їм лопату в руки, щоб копали. Коротше кажучи, є безліч категорій тих, хто перебуває в місцях позбавлення волі, з огляду не на те, що вони можуть когось вбити чи поранити, а з інших міркувань. Наприклад, ті, хто порушив правила дорожнього руху, що спричинило якісь тяжкі наслідки. Чому така людина не може захищати і бути в лавах Збройних сил України?", – резюмував міністр.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що скільки людей потрібно мобілізувати з кожної області.