Коли Україна піде у наступ? Генерал з дружньої країни розповів про стратегію Сирського

Останні кілька років Сирський вивчав слабкі місця Росії, стверджує аналітик

Генерал-майор австралійської армії у відставці Мік Раян переконаний в тому, що новий головком ЗСУ Сирський зосереджений на пошуках слабких місць у російській армії та прогалин у рішеннях військового керівництва ворога. Подібна стратегія для генерала з позивним "Барс" вже не одноразово увінчалася успіхом.

Про це австралійський аналітик розповів в інтерв’ю "Телеграфу". На думку Раяна генерал не прагне боїв, подібних до тих, що були на півдні під час контрнаступу. Натомість має іншу стратегію.

"Надзвичайно важливо визначити, де слабке місце Росії. І я думаю, це те, що генерал Сирський робив останні кілька років. Під час битви за Київ він атакував росіян не напряму́ – а потужно вдарив там, де вони були слабкі, і це призвело до каскаду проблем у противника. Те саме він зробив у Харківській області", — підкреслив аналітик.

Мік Раян припустив, що подібні дії можна буде чекати від Сирського десь на початку 2025-го року. До цього, генерал "шукатиме російські слабкі місця чи прогалини, які можна було б використати чи перевірити, застосувавши українські сили".

Розгорнуту версію інтерв'ю військового аналітика читайте в матеріалі "Телеграфа": "Сирський шукатиме слабкі місця Росії": генерал Раян про наступ України, плани окупантів і нову стратегію Заходу

Нагадаємо, раніше головнокомандувач Олександр Сирський розповів скільки триває наступ росіян на фронті. Окупанти штурмують українські позиції зранку і до ночі.