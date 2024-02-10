"Це буде чудо": експерт оцінив шанси утримати Авдіївку

Українські війська змушені виконувати два важливих та важких завдання

Якщо судити з поточних контурів фронту на Авдіївському напрямку, не варто мати завищених очікувань – що Авдіївку легко буде утримати, і що місто взагалі можна буде утримати. Якщо вдасться відстояти Авдіївку, то це буде справжнє чудо військової справи.

Про це сказав військовий експерт Іван Киричевський в ефірі телеканалу Еспресо. Він зазначив, що не хотів би роздавати песимістичні прогнози, але зараз так складається, що українські війська на цьому напрямку намагаються виконати два дуже важливих та важких завдання.

"Перша – не допустити оточення міста, утримати керованість оборони в незалежності від того, де можуть просуватися окупанти. Друга – у різних джерелах циркулюють дані, що начебто десь готується рубіж укріпленої оборони, який мають зайняти наші війська після ймовірного відходу з Авдіївки. Мова про відстань приблизно 20 км від міста, це аналізували західні аналітики, показуючи супутникові знімки. Але те, що можуть бути різні неприємні варіанти по Авдіївці, до цього треба готуватися", – зазначив він.

Киричевський додав, що безкінечно перемелювати живу силу та техніку російських терористів на рубежах біля міста не вийде. Проблеми в українських військах будуть накопичуватися і можуть призвести до гострої фази кризи.

"Треба бути готовими до різних у тому числі й складних варіантів розвитку подій навколо Авдіївки. Судячи з поточних контурів фронту, не варто будувати завищених очікувань, що місто утримати буде легко. Якщо раптом трапиться таке диво, що росіян вдасться не пустити далі, це буде буквально військове диво, яке у військовій історії ніхто не робив", – резюмував він.

Як повідомляв "Телеграф", спікер Оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСУВ) "Таврія" Дмитро Ліховий розповів, що війська ЗС РФ проникли у приватну забудову на півночі Авдіївки на Донеччині. Ворог наблизився до логістичних шляхів, якими надходить постачання українським захисникам.

Російські терористи, виконуючи волю диктатора Володимира Путіна, попри нищівні втрати під час наступу нарешті опинилися на грані захоплення Авдіївки. Вірніше, не міста, а тої купки руїн, яка залишилася від нього після багатоденних артобстрілів та авіаударів.