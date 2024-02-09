Першим збив "Кинджал": Зеленський розповів про нового Героя України

Він назавжди в історії України

У пʼятницю, 9 лютого, разом з колишнім головком ЗСУ Валерієм Залужним та головою ГУР Кирилом Будановим отримав звання Героя України ще один український військовий. Йдеться про підполковника Вʼячеслава Агеєва.

Президент України Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні про його заслуги перед Україною. Однією з них, як можна зрозуміти з контексту, є те, що підполковник був першим, хто збив ракету "Кинджал".

"Сьогодні відзначив державними нагородами, зокрема "Хрестами бойових заслуг" та орденами "Золота Зірка", наших воїнів. Солдатів, сержантів, офіцерів та генералів. Героїв цієї війни. Тих, хто вже зараз – в історії нашої держави. І серед них – підполковник Збройних Сил України Вʼячеслав Агеєв", — сказав президент.

Він зауважив, що саме його підрозділ у травні 23-го року вперше знищив російську балістичну ціль.

" … ракету, якою у Москві завжди хвалилися, ніби ніхто не зможе її збити. Українці змогли", — додав глава держави.

Також Зеленський зазначив, що загалом від початку повномасштабної війни вже понад 70 тисяч воїнів із різних елементів Сил оборони та безпеки України відзначені державними нагородами.

Раніше "Телеграф" писав, що новим начальником Генерального штабу ЗСУ став генерал Анатолій Баргілевич, який очолював Сили територіальної оборони.