Російський оборонпром не здатний забезпечити російську армію технікою: в ISW пояснили причини

Запаси зброї вичерпуються, а можливості оборонпрому РФ не встигають за попитом

Попри усі вимоги російських генералів оборонна промисловість РФ, судячи з усього, не може і не зможе надалі забезпечити технікою та озброєнням усі нові резерви російських військ. Командири в російській армії звикли розглядати резервні бази зберігання та склади, що залишилися з часів СРСР, як "бездонну діжку", але це не так – не вистачає стрілецької зброї, танків, бронемашин, артилерійських стволів та багато іншого.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 4 лютого. Зазначається, що темпи забезпечення російської армії не встигають за вимогами попри усі російські зусилля з розширення оборонпрому.

Наприклад, російські заводи здатні виробляти до 300 танків на рік, ще стільки ж можуть приводити до ладу після виводу з баз зберігання та отриманих у боях пошкоджень. Проте цієї цифри недостатньо навіть для відшкодування втрат, не кажучи вже про забезпечення нових підрозділів.

Аналітики вважають, що для забезпечення більших наступальних операцій, ніж зараз, росіянам доведеться різко нарощувати обсяги виробництва. Зараз темпи російських операцій підтримуються переважним чином завдяки піхотним масам, але піхота сточується, а нову мобілізацію російська промисловість зараз "не витягне".

Проте не варто розслаблятися, тому що у випадку, якщо РФ зберігатиме ініціативу протягом 2024 року, вона врешті-решт матиме час та змогу розширити технічну базу і накопичити ресурси. Хоча забезпечити великі маси мобілізованих російському оборонпрому буде важко навіть у цьому випадку.

Нагадаємо, тим часом російський військово-промисловий комплекс (ВПК) зазнає великих збитків на виконаннях державних замовлень російського режиму для війни в Україні. На заводах існують проблеми з закупівлями деталей, грошима для виробництва та деякими іншими моментами.