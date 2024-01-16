Поки болгарська "оборонка" працює 24/7: Брюссель перевіряє, скільки країни ЄС поставили зброї Україні

Причиною стала заява одного з лідерів Євросоюзу

Європейський Союз проводить перевірку, скільки озброєнь країни-члени ЄС надали Україні після повномасштабного вторгнення Росії. Аудит відбудеться на фоні заяв про те, що деякі країни не відправили стільки зброї, скільки могли.

Про це пише Financial Times з посиланням на трьох європейських дипломатів. За їх інформацією, перевірку постачання проводять Дипломатична служба ЄС та Служба зовнішніх дій (EEAS). EEAS має намір подати свої висновки столицям країн перед самітом лідерів ЄС 1 лютого.

Один з дипломатів зазначив, що аудит спиратиметься на матеріали, подані державами-членами у відповідь на запити EEAS. Водночас служба вже зустріла опір з боку деяких країн, які не бажають надавати повних даних.

Зазначається, що рішення про проведення аудиту було прийнято після того, як минулого тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав підрахувати і порівняти військові поставки країн ЕС до України. Видання зазначає, що коментарі Шольца перегукуються з приватними висловлюваннями посадовців з інших країн ЄС щодо масштабів військових поставок, обіцяних іншими країнами-членами ЄС.

"Хоча зауваження Шольца були сприйняті як докір іншим великим країнам ЄС, таким як Франція та Італія, чиї військові зобов'язання набагато менші, його публічний заклик до більшої прозорості був підтриманий у приватному порядку високопосадовцями в Брюсселі, які вважають, що деякі держави могли б надати більше зброї Києву в критичний момент конфлікту", – підкреслює FT.

Варто зазначити, що на фоні цих повідомлень у Болгарії заявили, що їх військові підприємства майже цілодобово працюють на перемогу України. Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев в інтерв’ю Голосу Америки зазначив, що до болгарської військової допомоги України входять старі системи радянських часів і боєприпаси, які, однак, знаходяться в хорошому робочому стані, та які українські військові вже знають, як використовувати, не потребуючи додаткових навчань.

"Але найважливішим є виробництво боєприпасів, стрілецької та легкої зброї в Болгарії. Це сфера виробництва, на якій Болгарія спеціалізувалася ще в радянські часи, і ця спеціалізація зберігається. Отже, оборонна промисловість працює практично в режимі 24/7, і основна частина цього виробництва йде в Україну, безпосередньо чи через третіх осіб", — підкреслив Тагарев.

Нагадаємо, у Німеччині повідомили, що у 2022 році Україні було схвалено постачання озброєння на суму 2,24 млрд євро, зокрема зенітних систем і важкої артилерії. У 2023 році, серед іншого, були додані основні бойові танки Leopard 2, які федеральний уряд зробив доступним після довгих коливань.