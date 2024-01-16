Пока болгарская "оборонка" работает 24/7: Брюссель проверяет, сколько страны ЕС поставили оружия Украине

Причиной стало заявление одного из лидеров Евросоюза

Европейский Союз проводит проверку, сколько вооружений страны-члены ЕС предоставили Украине после полномасштабного вторжения России. Аудит состоится на фоне заявлений о том, что некоторые страны не отправили столько оружия, сколько могли.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на троих европейских дипломатов. По их информации, проверку поставок проводят Дипломатическая служба ЕС и Служба внешних действий (EEAS). EEAS намерена подать свои выводы столицам стран перед саммитом лидеров ЕС 1 февраля.

Один из дипломатов отметил, что аудит будет опираться на материалы, представленные государствами-членами в ответ на запросы EEAS. В то же время служба уже встретила сопротивление со стороны некоторых стран, не желающих предоставлять полные данные.

Решение о проведении аудита было принято после того, как на прошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц призвал подсчитать и сравнить военные поставки стран ЕС в Украину. Издание отмечает, что комментарии Шольца перекликаются с частными высказываниями должностных лиц из других стран ЕС по масштабам военных поставок, обещанных другими странами-членами ЕС.

"Хотя замечания Шольца были восприняты как упрек другим крупным странам ЕС, таким как Франция и Италия, чьи военные обязательства намного меньше, его публичный призыв к большей прозрачности был поддержан в частном порядке чиновниками в Брюсселе, которые считают, что некоторые государства могли бы предоставить больше оружия Киеву в критический момент конфликта", – подчеркивает FT.

Следует отметить, что на фоне этих сообщений в Болгарии заявили, что их военные предприятия почти круглосуточно работают на победу Украины. Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев в интервью Голосу Америки отметил, что в болгарскую военную помощь Украины входят старые системы советских времен и боеприпасы, которые, однако, находятся в хорошем рабочем состоянии.

"Но важнейшим является производство боеприпасов, стрелкового и легкого оружия в Болгарии. Это сфера производства, на которой Болгария специализировалась еще в советские времена, и эта специализация сохраняется. Следовательно, оборонная промышленность работает практически в режиме 24/7, и основная часть этого производства идет в Украину, прямо или через третьих лиц", — подчеркнул Тагарев.

Напомним, в Германии сообщили, что в 2022 году Украине были одобрены поставки вооружения на сумму 2,24 млрд евро, в том числе зенитных систем и тяжелой артиллерии. В 2023 году, среди прочего, были добавлены основные боевые танки Leopard 2, которые федеральное правительство сделало доступным после долгих колебаний.