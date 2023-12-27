В Германии отчитались, сколько оружия отправили за 2023 год в Украину: цифра немалая

Общая сумма экспорта – рекордная

В 2023 году федеральное правительство Германии одобрило экспорт оружия на сумму более 11,7 миллиарда евро — больше, чем когда-либо ранее. Отмечается, что предыдущий рекорд 2021 года в 9,35 млрд евро был превышен на 25 процентов в середине декабря.

Более трети утвержденного экспорта на сумму 4,15 млрд евро было направлено в Украину для борьбы с российским нашествием. Об этом говорится в ответе Министерства экономики на запрос депутата Бундестага Севима Дагделен от альянса Сахра Вагенкнехт, пишет Spiegel.

Указанные цифры относятся к периоду с 1 января по 12 декабря 2023 года. За этот период был одобрен экспорт боевого оружия на 6,15 млрд евро и другой военной техники на 5,67 млрд евро. Почти 90 процентов происходит из стран ЕС и НАТО, Украины, Японии, Австралии или Южной Кореи.

А от третьих стран, таких как Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, Германия изготовила в оружие и другое вооружение на сумму 1,76 миллиарда евро.

В первый год войны Украине были одобрены поставки вооружения на сумму 2,24 млрд евро, в том числе зенитных систем и тяжелой артиллерии. В этом году, среди прочего, были добавлены основные боевые танки Leopard 2, которые федеральное правительство сделало доступным после долгих колебаний.

Даже без учета поставок в Украину федеральное правительство утвердило экспорт на сумму более семи миллиардов евро. Для сравнения — за 16 лет правительства канцлера Ангелы Меркель отметка в семь миллиардов была превышена всего трижды.

Тем не менее Украина идет позади в рейтинге важнейших стран-реципиентов Германии, и оказывается на седьмом месте.

В пятерку входят:

Норвегия (1,20 миллиарда евро);

Венгрия (1,03 млрд евро);

Великобритания (654,9 млн. евро);

США (545,4 млн. евро);

Польши (327,9 млн. евро).

Ранее "Телеграф" писал, что Европейский союз начал подготовку резервного плана, благодаря которому Украина получит 20 млрд евро, обойдя возражения венгерского премьер-министра Виктора Обрана. К такому варианту прибегнут, если на саммите 1 февраля преодолеть вето главы парламента Венгрии не получится.