Прославляла Кадирова та окупантів і ностальгувала за СРСР: жителька Сумщини постала перед судом, що її чекає

Суд визнав жінку винною та засудив до 6 років позбавлення волі без конфіскації майна

На Сумщині засудили місцеву жительку до 6 років позбавлення волі за те, що вона прославляла окупантів. А від березня до кінця липня 2023 року здавала Росії місця дислокації ЗСУ та військової техніки.

Про це йдеться у вироку Сумського районного суду Сумської області. За даними суду, жінка від квітня до червня 2022 року прославляла РФ за знищення Маріуполя та воєнні злочини в Україні. Вже у березні 2023 року вона пішла ще далі – здавала блокпости, позиції ЗСУ, місця дислокації військових та техніки у прикордонні на Сумщині.

В суді жінка заявила, що ностальгує за СРСР, бо для неї це – "юність та молодість". Вона додала, що була проти вступу України до Євросоюзу та повторила російську пропаганду про "переворот 2014 року".

Її дії тривали до кінця липня 2023 року, після чого жительку Сумщини затримали.

Вона визнала, що дійсно була за РФ, зокрема прославляла лідера Чечні Рамзана Кадирова, проте додала, що нібито "про Україну він нічого поганого не говорив". Жителька Сумщини також заявила, що не передавала РФ місця дислокації ЗСУ, а лише "спілкувалась з новим знайомим".

Вирок суду

Суд критично поставився до свідчень підозрюваної. Проаналізувавши матеріали справи суд визнав жінку винною за ч. 2 ст. 436-2, ч. 2 ст. 114-2 КК України та засудив до 6 років позбавлення волі без конфіскації майна.

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