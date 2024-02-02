Позов України до Росії через вторгнення: суд ООН зробив заяву

Ця справа, була ініційована Києвом ще в лютому 2022 року

Міжнародний суд ООН ухвалив, що має юрисдикцію на розгляд позову України від 2022 року проти Росії через повномасштабне вторгнення. Він стосувався порушення російською державою конвенції про заборону геноциду.

Про це повідомляє президентка Міжнародного суду ООН Джоан Доног’ю. При цьому 6 позовів з боку РФ щодо України суд відхилив.

Джоан оголосила про те, що позов України проти РФ частково пройшов стадію юрисдикції та переходить на стадію розгляду по суті.

Україна звинуватила Росію у безпідставному використанні звинувачень у нібито "геноциді народів Донбасу" для того, щоби обґрунтувати своє протиправне повномасштабне вторгнення до України. Позиція Києва ґрунтувалася на численних заявах Путіна та інших керівників РФ, які ще з 2014 року, а особливо у лютому 2022 року робили публічні заяви про нібито "геноцид" з боку України.

Відомо також, що 5 з 6 заперечень, які заявила Російська Федерація, суд відхили. Шосте — частково відхилено, за словами Джоан Доног’ю.

РФ вимагала, щоб суд розглянув українські позовні вимоги щодо незаконності визнання так званих "ЛНР" та "ДНР". Також Росія намагалася довести, що насправді конфлікту з Україною взагалі немає.

На розгляд по суті переходить лише твердження України про те, що Росія безпідставно звинуватила її у неіснуючому геноциді. І це безпосередньо може порушувати конвенцію про геноцид. Таке рішення, імовірно змусить українську юридичну команду також скоригувати позовну позицію, бо основні вимоги ґрунтувалися на пунктах, які суд не розглядатиме.

Необхідно підкреслити, що це рішення суду не є рішенням по суті, однак відкриває дорогу для подальшого розгляду справи.

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський поспілкувався із президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим.