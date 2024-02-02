Иск Украины к России из-за вторжения: суд ООН сделал заявление

Это дело было инициировано Киевом еще в феврале 2022 года

Международный суд ООН принял решение, что имеет юрисдикцию на рассмотрение иска Украины от 2022 года против России из-за полномасштабного вторжения. Он касался нарушения российским государством конвенции о запрещении геноцида.

Об этом сообщает президент Международного суда ООН Джоан Доногью. При этом 6 исков со стороны РФ в отношении Украины суд отклонил.

Джоан объявила о том, что иск Украины против РФ частично прошел стадию юрисдикции и переходит на стадию рассмотрения по существу.

Украина обвинила Россию в безосновательном использовании обвинений в якобы "геноциде народов Донбасса" для того, чтобы обосновать свое противоправное полномасштабное вторжение в Украину. Позиция Киева основывалась на многочисленных заявлениях Путина и других руководителей РФ, которые еще с 2014 года, а особенно в феврале 2022 года, делали публичные заявления о якобы "геноциде" со стороны Украины.

Известно также, что 5 из 6 возражений, которые заявила Российская Федерация, отклонили суд. Шестое — частично отклонено, по словам Джоан Доногью.

РФ требовала, чтобы суд рассмотрел украинские исковые требования по незаконности признания так называемых "ЛНР" и "ДНР". Также Россия пыталась доказать, что на самом деле конфликта с Украиной вообще нет.

На рассмотрение по сути переходит только утверждение Украины о том, что Россия безосновательно обвинила ее в несуществующем геноциде. И это может нарушать конвенцию о геноциде. Такое решение, вероятно, заставит украинскую юридическую команду также скорректировать исковую позицию, потому что основные требования основывались на пунктах, которые суд не будет рассматривать.

Необходимо подчеркнуть, что это решение суда не является решением по существу, однако открывает путь для дальнейшего рассмотрения дела.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский пообщался с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым.