Україна відмовилась від бойових літаків? У мережі спалахнув скандал, що кажуть військові

У Повітряних силах знайшли, що відповісти

У мережі вибухнув новий скандал, що пов’язаний з інформацією видання Australian Financial Review, про нібито відмову України від отримання 41 списаного австралійського винищувача F/A-18 Hornet. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував плітки.

Про це він повідомляє у Facebook. В одному з коментарів Ігнат написав, що Україна не мала ніякої угоди з Австралією.

У середу, 1 лютого, закордонні видання почали поширювати інформацію, спираючись на "‎високопоставленого представника Військово-повітряних сил ЗСУ", про відмову країни від винищувачів F/A-18 Hornet. За словами "джерела", списані літаки назвали сміттям та непотребом.

Також додали, що співрозмовник видання з боку Австралії нібито заявив, що це "фактично знищило угоду щодо F/A-18", зазначивши, що "якби представник ЗСУ цього не зробив, літаки б зараз літали над Україною".

Ця "новина" сколихнула українську мережу, і деякі військові почали публікувати її у себе на сторінках. Нібито підтверджуючи факт відмови від допомоги Австралії.

На ці пости відреагував речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарях. Його реакція подекуди була бурхлива та супроводжувалась нецензурною лексикою.

Коментар Юрія Ігната

"Не знаєте, не триндіть! Бо ви вже всі дістали, якщо чесно своїм зрадо*об*твом! Ми йдемо по єдиній доступній стежині до західних літаків. Наскільки це можливо!", — пише Ігнат у коментарях.

Стосовно новини Ігнат сказав, що "ми робимо спільну справу, але є чітка позиція щодо літаків, публічна і не публічна". Але інформацію про відмову від австралійських F-18 прямо не спростував. Хоча заявив, що "жодної угоди не було".

Коментар Юрія Ігната щодо угоди

Пізніше він прокоментував свої висловлювання на сторінці у Facebook.

Скрін допису Юрія Ігната щодо скандалу про винищувачі F-18

"Коли бракує новин і переглядів, в хід ідуть скріншоти переписок у коментарях! Усе згодиться для срачу і хайпу! Так, вживаю й емоційні слова на адресу людей, які займаються критиканством і зневажають роботу багатьох людей в ПС, зокрема і мою", — написав Ігнат.

Він також додав, що "скріни" із нечуваних сторінок публікують і обговорюють здавалося б поважні медіа.

Раніше "Телеграф" писав, що Франція надасть Україні пором-амфібію.