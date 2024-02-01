Польща почала розслідування через чергову ракету, що залетіла

Це рішення ухвалювали місяць

Військовий відділ районної прокуратури у Любліні (Польща) розпочав розслідування через порушення повітряного простору країни під час масового обстрілу міст України 29 грудня 2023 року. Фахівці намагатимуться з’ясувати всі обставини інциденту.

За попередніми даними, повітряний простір Польщі було порушено російською крилатою ракетою. Про це повідомив представник окружної прокуратури Варшави прокурор Шимон Банна, інформує RMF24.

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"У зв’язку з тривожною подією, що сталася 29 грудня 2023 року, хотів би повідомити, що Військовий відділ окружної прокуратури в Любліні ініціював розслідування порушення повітряного простору Польщі невідомим літаючим об’єктом", ― сказав Банна.

Це розслідування пов’язане з фактом створення серйозної загрози здоров’ю та життю людей. Він зазначив, що майну могла бути завдана шкода в особливо великих розмірах. У рамках розслідування прокуратура спробує з’ясувати всі обставини інциденту, а також встановити, чий це був об’єкт і які цілі він мав.

Зазначимо, що йдеться про "вторгнення" ракети до повітряного простору Польщі вранці 29 грудня 2023 року. Але вона не впала, а покинула територію країни за кілька хвилин. Тоді Росія обстріляла багато українських міст. Від вибухів прокинулися мешканці Харкова, Дніпра, Львова, Києва та інших міст.

У зв’язку із порушенням повітряного простору президент Польщі Анджей Дуда скликав термінову нараду. Він попрямував до Бюро національної безпеки, щоб провести особисту зустріч із військовим керівництвом країни.

Це вже не перший випадок, коли від початку великої війни в Україні порушується польський повітряний простір. У листопаді 2022 року на територію Польщі влетіла ракета і вибухнула. Загинули два фермери.

У Люблінському воєводстві розповіли про результати розслідування. Там заявили, що ця ракета належала українській протиповітряній обороні. У Варшаві нарікали на відсутність співпраці з боку Києва.

Раніше "Телеграф" писав, що під час обстрілу українських міст Польща підняла літаки у небо. У Збройних силах країни розповіли подробиці інциденту.