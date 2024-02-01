Знищили ворога з рекордної відстані: Сирський показав ефектне відео з поля бою

Дистанція з якої знищили окупантів близько 2680 метрів

На Бахмутському напрямку, український снайпер зміг ліквідувати двох російських окупантів із майже рекордної відстані. Відео знищення ворога показав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський.

"Працюють "Привиди Бахмуту" в районі Іванівського. Дистанція — 2680 метрів", — розповів він.

За даними генерала, вдалося знищити двох ворогів. Сирський відзначив, що це якісна робота.

Додамо, що керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю CNN розповів, якої саме зброї потребує Україна. За його словами, потрібно різко збільшити кількість артилерійських гармат.

Він вважає, що також важливе безперебійне надання боєприпасів, оскільки снаряди на полі бою – один з найбільш вирішальних факторів цієї війни.

"Нам дуже потрібна ця допомога… Не стільки якість, скільки кількість", – сказав він.

Буданов каже, що Україна зараз утримує свою перевагу у повітрі над лінією фронту завдяки безпілотникам. Але ця перевага, можливо, збережеться ненадовго.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна посилює ППО. На озброєння надійшов другий зенітний комплекс із Німеччини, окупанти вже збрехали, що "знищили" його.