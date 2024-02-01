Уничтожили врага с рекордного расстояния: Сырский показал эффектное видео с поля боя

Дистанция с которой уничтожили окупантов около 2680 метров

На Бахмутском направлении, украинский снайпер смог ликвидировать двух российских окупантов с почти рекордного расстояния. Видео уничтожения врага показал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

"Работают "Призраки Бахмута" в районе Ивановского. Дистанция — 2680 метров", — рассказал он.

По данным генерала, удалось уничтожить двух врагов. Сырский отметил, что это качественная работа.

Добавим, что руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью CNN рассказал, в каком именно оружии нуждается Украина. По его словам, нужно резко увеличить количество артиллерийских орудий.

Он считает, что также важно бесперебойное предоставление боеприпасов, поскольку снаряды на поле боя – один из наиболее решающих факторов этой войны.

"Нам очень нужна эта помощь… Не столько качество, сколько количество", – сказал он.

Буданов говорит, что Украина сейчас удерживает свое преимущество в воздухе над линией фронта благодаря беспилотникам. Но это преимущество, возможно, сохранится ненадолго.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина усиливает ПВО. На вооружение поступил второй зенитный комплекс из Германии, оккупанты уже соврали, что "уничтожили" его.