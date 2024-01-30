Майже 20% від показника 2023-го: Зеленський назвав кількість ракет і дронів, випущених по Україні у січні

Ворог посилив терор з повітря

Росія в січні 2024 року випустила по Україні близько 330 ракет різного типу і приблизно 600 дронів. В умовах регулярних масованих атак з повітря важливо подбати про перехоплення контролю в небі та посилення протиповітряної оборони (ППО).

Захист українського неба важливий як для військових на передовій, так і для звичайних громадян у тилу. Про це президент України Володимир Зеленський написав у соцмережі Х.

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"З початку року Росія випустила по містах України понад 330 ракет різних типів і близько 600 бойових безпілотників. Щоб протистояти такому тиску терористів, потрібен досить міцний повітряний щит. І саме такий повітряний щит ми будуємо з нашими партнерами... Протиповітряна оборона і радіоелектронна боротьба ― головні пріоритети. Російський терор потрібно перемогти — цього можна досягти", — написав Зеленський.

Обстріли України

Росія суттєво посилила атаки на Україну з повітря наприкінці 2023 року. За перший неповний місяць 2024 року було випущено близько 1000 літальних апаратів різних видів.

Для порівняння: за весь минулий рік РФ запустила по Україні 5011 ракет різних типів і дронів типу "шахед". Тобто, за перший місяць 2024 року ворог уже витратив близько 20% від торішнього показника.

За статистикою monitorwarr, українська ППО навчилася збивати майже всі ракети, окрім Х-22/32 та "Онікса". Найкраще вдається знищувати Х-101/Х-555/Х-55, ефективність роботи захисників неба становила 90%.

Непогано приземлюють і "шахеди" — за 2023-й знищили 3201 дрон-камікадзе. Ефективність роботи становила 81%.

Чому почастішали обстріли

З кінця грудня 2023 року Україна пережила кілька масованих атак, при яких було залучено рекордну кількість ракет і дронів. Експерти вважають, що РФ намагається виснажити ППО нашої країни та дізнатися про слабкі місця.

У Пентагоні США заявляли, що Росія шукає дірки у протиповітряній обороні України. Ворог вважає, що після тимчасового призупинення американської допомоги вони мають шанс "намацати слабкі місця". З цією метою РФ стала влаштовувати комбіновані атаки з використанням дронів, крилатих та балістичних ракет.

У перші дні січня в Україні заявляли про необхідність постачання систем ППО та боєприпасів до них, адже запаси виснажуються через масовані обстріли. Як писали аналітики ISW, це важливо у коротко- та середньостроковій перспективі. Своєчасне постачання потрібного озброєння може стати вирішальним в обороні України.

Раніше "Телеграф" писав, що у ЗСУ відповіли на запитання, чи вистачає боєприпасів для захисту неба. Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, чому навіть приблизну інформацію про кількість снарядів не передають публічно та хто має до неї доступ.