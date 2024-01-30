Почти 20% от показателя в 2023-м: Зеленский назвал количество ракет и дронов, выпущенных по Украине в январе

Враг усилил террор с воздуха

Россия в январе 2024 года выпустила по Украине порядка 330 ракет разного типа и около 600 дронов. В условиях регулярных массированных атак с воздуха важно позаботиться о перехвате контроля в небе и усилении противовоздушной обороны (ПВО).

Защита украинского неба важна как для военных на передовой, так и для обычных граждан в тылу. Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсети Х.

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"С начала года Россия выпустила по городам Украины более 330 ракет разных типов и около 600 боевых беспилотников. Чтобы противостоять такому давлению террористов, нужен достаточно крепкий воздушный щит. И именно такой воздушный щит мы строим с нашими партнерами… Противовоздушная оборона и радиоэлектронная борьба ― наши главные приоритеты. Российский террор нужно победить ― это достижимо", ― написал Зеленский.

Обстрелы Украины

Россия существенно усилила атаки Украины с воздуха в конце 2023 года. За первый неполный месяц 2024-го было выпущено около 1000 летательных аппаратов разных видов.

Для сравнения: за весь прошлый год РФ запустила по Украине 5011 ракет разных типов и дронов типа "шахед". То есть, за первый месяц 2024-го враг уже потратил около 20% от прошлогоднего показателя.

По статистике monitorwarr, украинская ПВО научилась сбивать почти все ракеты, кроме Х-22/32 и "Оникса". Лучше всего удается уничтожать Х-101/Х-555/Х-55, эффективность работы защитников неба составила 90%.

Неплохо приземляют и "шахеды" ― за 2023-й уничтожили 3201 дрон-камикадзе. Эффективность работы составила 81%.

Почему участились обстрелы

С конца декабря 2023 года Украина пережила несколько массированных атак, при которых было задействовано рекордное количество ракет и дронов. Эксперты считают, что РФ пытается истощить ПВО нашей страны и узнать слабые места.

В Пентагоне США заявляли, что Россия ищет дыры в противовоздушной обороне Украины. Враг считает, что после временного приостановления американской помощи у них есть шанс "нащупать слабые места". С этой целью РФ стала устраивать комбинированные атаки, с использованием дронов, крылатых и баллистических ракет.

В первые дни января в Украине заявляли о необходимости поставок систем ПВО и боеприпасов к ним, ведь запасы истощаются из-за массированных обстрелов. Как писали аналитики ISW, это важно в кратко- и среднесрочной перспективе. Своевременные поставки нужного вооружения могут стать решающими в обороне Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что в ВСУ ответили на вопрос, хватает ли боеприпасов для защиты неба. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, почему даже примерную информацию о количестве снарядов не передают публично и кто имеет к ней доступ.