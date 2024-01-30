Розпач та розгубленість: дипломати ООН згадали свої відчуття, коли Росія напала на Україну

Напад Росії почався, коли йшло засідання ООН з приводу запобігання війні

Коли Росія напала на Україну, дипломати, які у ніч на 24 лютого 2022 року були на засіданні Ради Безпеки ООН, відчували розгубленість та розпач. Напад РФ став для багатьох шоком: ніхто не очікував від російського диктатора Володимира Путіна такої зухвалості, щобільше, схоже Кремль не потурбувався навіть про те, щоб попередити про свої плани постійного представника Росії в ООН.

Про це говориться у фільмі британського BBC "Путін проти Заходу: На війні". Журналісти поговорили з дипломатами, щоб узнати, що вони відчували у той момент.

Напад Росії почався, коли йшло засідання ООН з приводу запобігання війні. На кадрах фільму можна побачити момент, коли посли країн ООН розгублено хапаються за телефони, щоб прочитати новини – Росія напала на Україну, російська авіація бомбардує українські міста, війська перейшли кордон.

"Ви майже чуєте, як мобільні телефони в беззвучному режимі ніби вібрують. Мій російський колега Василій Небензя дивиться на свій телефон. Він бачить новини, тому що йому явно не сказали, що Росія збирається вторгнутися", – сказала постійна представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудворд.

Постпред США в ООН Лінда Томас-Грінфілд сказала, що передбачити таку зухвалість було дуже важко. Дипломати на той момент, за її словами, вже розуміли, що російський напад станеться, але ніхто не очікував, що Путін атакує саме під час засідання ООН.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця розповів журналістам, що навіть російський постпред Василь Небензя того дня був буквально прибитий цією новиною. Схоже, що Кремль не попередив його про рішення почати війну.

"У вас є смартфон, ви можете подзвонити Лаврову прямо зараз. Увімкнути відео з вашим президентом? Пане посол, мені це зробити прямо зараз? Ви можете це підтвердити… Так чи інакше, ви оголосили війну. Відповідальність цього органу – зупинити війну", – згадав Кислиця свої слова того дня.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш описав емоції 24 лютого, як розпач, розгубленість, та відчуття того, як руйнується усе, над чим ти працював.

"Основна причина існування ООН – це підтримка миру. Коли у вас є постійний член Ради Безпеки, який вторгається в іншу країну… ви бачите, що ваша місія руйнується", – зазначив він.

Тим часом в мережі викликав сміх маршрут російського міністра іноземних справ Лаврова на засідання ООН – він летів майже 13 годин, оскільки його літак змушений був оминати "недружні країни". На засіданні в ООН Лавров намагався вчергове звинуватити Україну в обстрілах Донецька, та завзято заявляв про готовність РФ до переговорів, але тільки на кремлівських умовах.