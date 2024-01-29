Є тільки один спосіб зупинити Путіна: у Європі назвали головну умову

Єдиний шлях припинити експансію Росії – перемога України

Російського президента Володимира Путіна потрібно зупинити. В іншому випадку світ може стикнутися з подальшими загрозами.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс в інтерв'ю РБК-Україна. Він вважає, що тільки перемога України у війні змусить Путіна зупинитися.

"Я говоритиму про це щоразу, коли маю можливість: Путін не зупиниться, поки його не зупинять. Єдиний спосіб зупинити його — це виграти війну в Україні. І це єдиний спосіб справді бути впевненим, що його експансіоністську ідею зупинено, можливо, не зупинено назавжди, бо хто знає, ми не можемо передбачити майбутнє, але принаймні зупинено", — наголосив Ландсбергіс.

За словами міністра, країни Європи почали непокоїтися про загрозу нападу РФ в контексті "путінського інтересу".

"І ось тут це стає по-справжньому небезпечним. Це стає дійсно небезпечним для України, але потім воно стає небезпечним і для всіх інших. Це може бути Молдова, Грузія та навіть країни Балтії. І подивіться, норвезький глава Генштабу каже: ви знаєте, ми маємо бути готові до справжньої війни", — підкреслив голова МЗС Литви.

Раніше "Телеграф" писав, президент Молдови розповіла, чому Путіна треба зупинити. У разі поразки України інші країни заплатять високу ціну.