Не лише в інтересах України: президент Молдови розповіла, чому Путіна треба зупинити

У разі поразки України інші країни заплатять високу ціну

Якщо російського диктатора Володимира Путіна не зупинити в Україні, то під удар потраплять і інші країни, а ціна за це для західного світу буде набагато вищою, ніж зараз.

Як розповіла в інтерв’ю румунському виданню Veridica президент Молдови Майя Санду, перемога України, а отже, і її підтримка, не лише в її інтересах.

"Якщо Кремль не зупинити, то нам усім доведеться зазнати набагато більших витрат. І в інтересах усіх, не тільки в інтересах України та в інтересах Молдови, щоб Україна виграла цю війну, щоб їй допомогли", — сказала вона.

Санду каже, що вірить у єдність демократичного світу та в те, що він продовжить допомагати Україні. При цьому вона нагадала, що Молдова також допомагає українцям із підготовкою саперів, прийомом біженців та гуманітарною підтримкою.

Глава держави зазначила, що однією з причин, через які в її країні зараз є світ, є те, що українці героїчно протистоять вторгненню, а багато країн світу продовжують їм допомагати.

Як повідомлялося раніше, на початку 2023 року росіяни намагалися дестабілізувати ситуацію в Молдові та розпочати там спробу державного перевороту. Секретний російський документ вдалося отримати українським розвідникам та передати його колегам із Кишинева та НАТО. Після цього Санду підтвердила, що інформація про це є правдою.