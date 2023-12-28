Не только в интересах Украины: президент Молдовы рассказала, почему Путина надо остановить

В случае поражения Украины другие страны заплатят высокую цену

Если российского диктатора Владимира Путина не остановить в Украине, то под удар попадут и другие страны, а цена за это для западного мира будет намного выше, чем сейчас.

Как рассказала в интервью румынскому изданию Veridica президент Молдовы Майя Санду, победа Украины, а следовательно и ее поддержка, не только в ее интересах.

"Если Кремль не остановить, то нам всем придется понести гораздо более высокие издержки. И в интересах всех, не только в интересах Украины и в интересах Молдовы, чтобы Украина выиграла эту войну, чтобы ей помогли", — сказала она.

Санду говорит, что верит в единство демократического мира и в то, что он продолжит помогать Украине. При этом она напомнила, что Молдова тоже помогает украинцам с подготовкой саперов, приемом беженцев и гуманитарной поддержкой.

Глава государства отметила, что оной из причин, по которых в ее стране сейчас мир, является то, что украинцы героически противостоят вторжению, а многие страны мира продолжают им помогать.

Как сообщалось ранее, в начала 2023 года россияне пытались дестабилизировать ситуацию в Молдове и начать там попытку государственного переворота. Секретный российский документ удалось получить украинским разведчикам и передать его коллегам из Кишинева и НАТО. После этого Санду подтвердила, что информация об этом является правдой.