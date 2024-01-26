Масштабну повітряну тривогу оголошували в Україні: подробиці (оновлено)

Російська авіація не давала спокою

По всій території України було оголошено повітряну тривогу. Було зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ. Зазначається, через зліт ворожих бортів була загроза застосування гіперзвукових аеробалістичних ракет "Кинджал" та ракет Х-47М "Кинджал".

Моніторингові чати повідомляли, що МіГ-31К також злітав з аеродрому Моздок, Курської області, на патрулювання в акваторію Чорного моря близько 12:00, але згодом здійснив посадку о 13:06. А вже о 13:26 було зафіксовано зліт двох бортів, які перебували у небі. Моніторингові чати повідомляють, що політ міг бути тренувальним, а тривога — тривалою.

14:26 — територією України пролунав відбій повітряної тривоги.

Мапа тривог станом на 14:26

14:16 — фіксувалась активність радіомережі російської стратегічної авіації, як повідомляли моніторингові канали. Також писали, що за останні пів години росіяни змінили вже чотири частоти. Остання активність зафіксована на бойовій частоті.Без загрози, відбувалось тренування наземних диспетчерів.

14:00 — один борт МіГ-31k від Саваслейки летів північно-східним курсом.

13:31 — у всіх областях України пролунав сигнал сирени.

Мапа тривог станом на 13:36

13:26 повітряна тривога почалась поширюватись з Києва та Київської області.

Моніторингові чати повідомляли, що спостерігалась активність чотирьох бортів ворожої тактичної авіації у повітряному просторі Білорусі. Маневри здійснювались в районі аеродрому Барановичі.

У Польщі оперативно відреагували на це, адже кілька бортів F-16 було піднято у повітря для патрулювання кордону з Білоруссю.

Раніше "Телеграф" писав, що остання масштабна атака на Україну була 23 січня. Тоді ворог застосував крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети.