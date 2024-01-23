Вибух ракети у Польщі: поляки завершили розслідування та висунули претензії Україні

Поляки кажуть, що зараз неможливо остаточно визначити обставини цієї події

У Польщі завершили розслідування за фактом падіння невідомої ракети у листопаді 2022 року. Там остаточно заявили, що вона була "українською".

Про це повідомляє радіостанція RMF24 з посиланням на дані розслідування. Вони свідчать, що ракета, яка вибухнула у Люблінському воєводстві, була випущена українською ППО.

Там також заявили, що розслідування було призупинено "через відсутність будь-якої співпраці з боку України щодо пояснення цієї трагедії та тривалої перешкоди подальшому розгляду, яка полягає в очікуванні виконання запитів щодо міжнародної правової допомоги".

"Польські заяви були відправлені українській владі багато місяців тому. Йшлося, серед іншого, про отриманя інформації, яка дозволить на 100% підтвердити, хто і звідки випустив ракету. Призупинення розгляду означає, що неможливо остаточно визначити обставини цієї події, а отже, і вказати, хто саме несе відповідальність за смерть польських громадян", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, що трагедія у Польщі сталася у листопаді 2022 року, коли росія масовано атакувала Україну своїми ракетами. Під час атаки вибухи пролунали в селі Пшеводув, вбивши двох фермерів. При цьому, варто зазначити, що спочатку Міністерство закордонних справ навіть викликало посла Росії на розмову через інцидент, підкресливши, що ракета була російського провадження.