Взрыв ракеты в Польше: поляки завершили расследование и выдвинули претензии Украине

Поляки говорят, что сейчас невозможно окончательно определить обстоятельства этого события

В Польше завершили расследование по факту падения неизвестной ракеты в ноябре 2022 года. Там окончательно заявили, что она была "украинская".

Об этом сообщает радиостанция RMF24 со ссылкой на данные расследования. Они гласят, что ракета, взорвавшаяся в Люблинском воеводстве, была выпущена украинской ПВО.

Там также заявили, что расследование было приостановлено "из-за отсутствия какого-либо сотрудничества со стороны Украины по объяснению этой трагедии и длительного препятствия дальнейшему разбирательству, заключающегося в ожидании исполнения запросов о международной правовой помощи".

"Польские заявления были отправлены украинским властям много месяцев назад. Речь шла, среди прочего, о получить информацию, которая позволит на 100% подтвердить, кто и откуда выпустил ракету. Приостановление разбирательства означает, что невозможно окончательно определить обстоятельства этого события, а значит, и указать, кто именно несет ответственность за смерть польских граждан", — говорится в материале.

Напомним, что трагедия в Польше произошла в ноябре 2022 года, когда россия массированно атаковала Украину своими ракетами. Во время атаки взрывы раздались в селе Пшеводов, убив двух фермеров. При этом, стоит отметить, что изначально Министерство иностранных дел даже вызвало посла россии на разговор из-за инцидента, подчеркнув, что ракета была российского производства.