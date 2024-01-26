Масштабная воздушная тревога объявлялась в Украине: подробности (обновлено)

Российская авиация не давала покоя

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Был зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ. Отмечается, из-за взлета вражеских бортов была угроза применения гиперзвуковых аэробалистических ракет "Кинжал" и ракет Х-47М "Кинжал".

Мониторинговые чаты сообщали, что МиГ-31К также взлетал с аэродрома Моздок, Курской области, на патрулирование в акваторию Черного моря около 12:00, но совершил посадку в 13:06. А уже в 13:26 был зафиксирован взлет двух бортов, которые были в небе. Мониторинговые чаты сообщают, что полет мог быть тренировочным, а тревога — продолжительной.

14:26 — по всей Украине прозвучал отбой тревоги.

Карта тревог состоянием на 14:26

14:16 — фиксировалась активность радиосети российской стратегической авиации, как сообщают мониторинговые каналы. Также сообщают, что за последние полчаса россияне сменили уже четыре частоты. Последняя активность была зафиксирована на боевой частоте. Без угрозы, происходила тренировка наземных диспетчеров.

14:00 — один борт МиГ-31k от Саваслейки летел по северо-восточному курсу.

13:31 — во всех областях Украины раздался сигнал сирены.

Карта тревог состоянием на 13:36

13:26 — воздушная тревога начала распространяться из Киева и Киевской области.

Мониторинговые чаты сообщают, что наблюдалась активность четырех бортов вражеской тактической авиации в воздушном пространстве Беларуси. Маневры совершались в районе аэродрома Барановичи.

В Польше оперативно отреагировали на это, ведь несколько бортов F-16 были подняты в воздух для патрулирования границы с Беларусью.

Ранее "Телеграф" писал, что последняя масштабная атака на Украину была 23 января. Тогда враг применил крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты.