"Купили квартиру 28 днів тому": мешканці зруйнованого будинку в Харкові розповіли про ракетний удар РФ (фото та відео)

"Телеграф" поспілкувався із власниками однієї із зруйнованих квартир

У ході ракетної атаки по Харкову вранці 23 січня було зруйновано та пошкоджено десятки житлових будинків. Багато людей лишилися без свого житла.

На місце події відвідав кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Він поспілкувався з людьми, які втратили свою нещодавно куплену квартиру через ракетний обстріл. З дня покупки минуло лише 28 днів.

"Це наша друга війна. Ми приїхали з Луганської області у 2015 році. Збирали гроші, тільки купили, 28 днів минуло від дня покупки. Але вона зруйнована, під знесення, там уже нічого не залишилося", – розповідає чоловік.

На щастя, він разом зі своєю дружиною не перебував у квартирі під час обстрілу. Співрозмовник видання впевнений, що якби вони були там, вижити би не вдалося. До речі, батько власника квартири напередодні обстрілу хотів переночувати у ній. Але плани змінилися і, на щастя, його там не було в момент атаки.

"Він як відчував…", — сказав чоловік нашому кореспондентові.

Нагадаємо, що 23 січня, коли окупанти атакували всю Україну, у центрі Харкова та в Холодногірському районі було зафіксовано "прильоти". Деякі люди опинилися під завалами. На місці працювали поліцейські, медики та співробітники ДСНС.

До вечора кількість загиблих збільшилась до 8 осіб. Стало відомо, що останньою жертвою виявилася 12-річна дівчинка. Рятувальники дістали з-під завалів будинку спочатку фрагмент тіла підлітка, а потім інші його частини.

24 січня стало відомо, що жертв вже 10.

Після того, як десятки будинків постраждали під час атаки, а деякі квартири взагалі були зруйновані, у дворах прямо на землі виявилася велика кількість особистих речей харків’ян, які жили в тих самих квартирах.

Також двори буквально усіяли розбитим склом. Деякі припарковані вікнами додому авто припинилися в купу металу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у поліції показали відео перших хвилин після обстрілу міста.