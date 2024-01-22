Над містом підіймається чорний дим: у Донецьку знову гучно, зникло світло (відео)

Ушкодження серйозні

У тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці зранку пролунали вибухи, над містами видніється дим, а жителі повідомляють про часткове знеструмлення. Про це повідомляють проросійські пабліки Донецька.

"Куйбишевський та частково Ворошиловський із Київським районами Донецька знеструмлені. Атакували три підстанції. За даними РЕМ, ушкодження серйозні. Точних термінів ремонту поки що енергетики не дають", — йдеться в повідомленні.

Інший проросійський ТГ-канал Типичный Донецк пише, що Донецьк і Макіївка — в диму. На фото видно багато диму.

Місто в диму

Обстріл Донецька

Зазначимо, що обстріл відбувся в той час, коли міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув до Нью-Йорка, де візьме участь у засіданнях Ради Безпеки ООН з Близького Сходу та України. Головною темою для виступу російського політика стане обстріл Донецька 21 січня, у якому РФ вже звинуватила Україну.

Російські терористи після "обстрілу" Донецька зробили запит на термінове проведення засідання Ради Безпеки ООН. Однак місцеві мешканці у коментарях в донецьких каналах написали, що обстріл з ймовірністю в майже сто процентів здійснили саме російські окупанти. До того ж "накрили" район, який нещодавно активно скаржився на проблеми з водою.

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